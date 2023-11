Foi definida pela prefeitura de Porto Alegre a empresa vencedora para administrar o terceiro terrário urbano da cidade, localizado na Avenida Nilo Peçanha, no bairro Boa Vista. A Alegrow, empresa que já é responsável pelo terrário do bairro Bom Fim, passa a ter direito à exploração comercial, mediante manutenção do espaço e implementação de práticas sustentáveis. A homologação da empresa vencedora do processo licitatório foi publicada na edição de terça-feira (28) do Diário Oficial de Porto Alegre.