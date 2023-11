Após reforço de linhas de ônibus para o translado de passageiros entre as estações da Trensurb, o tempo de espera em filas para embarque diminuiu nesta quarta-feira (22). Quatro veículos a mais foram ofertados em relação aos primeiros dias da semana. Com isso, 12 coletivos da Capital circularam em ambos os sentidos no trajeto entre as estações Farrapos e Mercado.