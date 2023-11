Em meio a maior enchente do Guaíba das últimas oito décadas, as empresas e instituições que compõem o Pacto Alegre em busca de soluções inovadoras para a Capital acolheram, nesta quinta-feira (23), um projeto que pretende evitar que mais resíduos plásticos acabem nos córregos, ação que acaba contribuindo para as inundações. Além disso, a iniciativa tem o objetivo de promover economia para os cofres públicos.