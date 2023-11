A eficácia do muro da Avenida Mauá, em Porto Alegre, é tema do episódio desta semana do Perimetral Podcast. Paulo Germano entrevista Francisco Zancan, arquiteto e CEO da Space Hunters, e André Silveira, engenheiro e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Nesta semana, o Guaíba atingiu o maior nível no Cais Mauá em 82 anos.