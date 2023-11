Os desafios enfrentados pela Feira do Livro de Porto Alegre para resistir ao mundo dominado pelas telas é tema do episódio desta semana do Perimetral Podcast. Diretamente do evento, Paulo Germano entrevista Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro; Ivan Pinheiro Machado, proprietário da editora L± e o escritor Henrique Schneider.