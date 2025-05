Cão é encontrado com coleira que dá choque e patas feridas no bairro Rio Branco

O animal, que também estava com as patas feridas, foi visto na Rua Vasco da Gama, quando foi acolhido por Rita Soutil, dona de uma pet shop.

— Meu marido estava voltando do Centro quando viu o cachorro a alguns metros da nossa loja. Ele estava de peiteira e com um cordão de barbante, que talvez fosse usado como guia. Tinha almofadas nas patas, mas já estavam se desfazendo. Ele estava com as unhas quebradas e em carne viva — relata.