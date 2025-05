Movimentos sociais realizam caminhadas com bloqueios parciais no centro da Capital

Primeiro grupo de manifestantes parou em frente ao prédio da Receita Federal, na Avenida Loureiro da Silva. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Movimentos sociais realizam caminhadas por pontos da área central de Porto Alegre nesta quinta-feira (15). Dezenas de manifestantes participam do ato, com reivindicações junto ao poder público federal e estadual.

O primeiro grupo partiu pouco antes das 7h do Largo Zumbi dos Palmares em direção ao prédio da Receita Federal, na Avenida Loureiro da Silva. Lá, os manifestantes vão aguardar a chegada de outro grupo, que sairá da Esquina Democrática por volta das 9h30min. No início da tarde, o grupo vai seguir em nova caminhada até o Palácio Piratini, com concentração final na Praça da Matriz.

Durante os deslocamentos, estão previstos bloqueios parciais em vias centrais da cidade, com acompanhamento e escolta da Brigada Militar e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A orientação para motoristas é evitar a região central ao longo do dia e buscar rotas alternativas.

Participam do ato o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (FETRAF-RS) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).