Bar Pito, no bairro Rio Branco, será colocado à venda: "Não faz mais sentido para nós", diz sócia

Segundo as sócias, Ariane de Andrade e Luísa Silveira, um comunicado detalhando a decisão será divulgado nesta semana nas redes sociais do Pito. De acordo com elas, quando o bar abriu, em 2022, a proposta era de ter movimento na calçada, porém, a partir da chegada de negócios no entorno que somente vendem bebidas, o público mudou.