Reino Unido contempla criação de 'centros de retorno' para migrantes rejeitados

O partido liderado por Nigel Farage está na liderança nas pesquisas de intenção de voto a nível nacional, capitalizando as preocupações dos britânicos com a imigração em um cenário econômico difícil.

Starmer destacou que o estabelecimento de centros de retorno não seria uma "solução mágica" para acabar com as viagens, mas combinado com outras medidas contra as redes de contrabandistas, "permitiria pressionar o comércio vil e garantir que interrompamos as pessoas que atravessam o Canal da Mancha".