"Achavam que estávamos mortos": o desabafo do zagueiro do Nacional antes do jogo contra o Inter

Julián Millán marcou um dos gols do Nacional contra o Bahia na última semana. ARISSON MARINHO / AFP

O Nacional-URU renasceu das cinzas. Após iniciar a fase de grupos da Libertadores com duas derrotas, os uruguaios se recuperaram com o empate em 3 a 3 com o Inter e, na última rodada, com a vitória sobre o Bahia, em Salvador, pelo placar de 3 a 1. Agora, mais confiante, o Bolso depende apenas de si para avançar na competição continental.

— Eles achavam que estávamos mortos antes do jogo contra o Bahia, mas continuamos com humildade, trabalhando, e conquistamos uma vitória muito importante que nos coloca na briga, pois temos dois jogos em casa que temos que aproveitar ao máximo — disse o zagueiro Julián Millán após a vitória sobre o Bahia.

Depois de jogarem duas partidas fora de casa, o Nacional se prepara para enfrentar Inter e Atlético Nacional-COL no Grand Parque Central. O jogo contra os colombianos está marcado para ocorrer no dia 28 de maio, pelo encerramento do Grupo F.

Em caso de duas vitórias como mandante, os uruguaios conseguirão uma classificação para a fase de oitavas de final da Libertadores. E para alcançar este objetivo, o Nacional vai contar com o apoio do seu torcedor. Todos os ingressos foram vendidos para a partida desta quinta-feira (15).

Inter e Nacional entram em campo a partir das 19h. O confronto terá cobertura completa de ZH e da Rádio Gaúcha.

A campanha do Nacional até agora na Libertadores

1ª rodada - Atlético Nacional-COL 3 x 0 Nacional

2ª rodada - Nacional 0 x 1 Bahia

3ª rodada - Inter 3 x 3 Nacional

4ª rodada - Bahia 1 x 3 Nacional

5ª rodada - Nacional x Inter (15/04)

6ª rodada - Nacional x Atlético Nacional-COL (28/04)