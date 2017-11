A queda não decorre de imóveis mais bem cuidados ou obras atendendo cada vez mais as exigências legais. A falta de estrutura e pessoal são os principais motivos apontados, conforma apurado pela reportagem. Além de o grupo ser enxuto, há apenas um carro para fiscalização.

A equipe de fiscalização da Smurb trabalha com base em denúncias e acidentes, como o ocorrido no sábado (28), no Centro Histórico, quando parte da platibanda (mureta para proteger e esconder o telhado) desabou, atingindo quatro veículos. Não existe uma rotina de vistorias.