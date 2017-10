O proprietário do prédio onde parte da estrutura desabou no centro histórico de Porto Alegre disse que ficou impactado com o que ocorreu. Segundo Ricardo Russovsky, uma imobiliária é contratada há 30 anos para administrar o edifício. A queda da estrutura, que ocorreu na manhã de sábado (28) na Avenida Alberto Bins, esquina com a Rua Coronel Vicente, danificou quatro veículos que estavam estacionados em frente. Ninguém ficou ferido.