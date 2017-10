Na manhã deste sábado (28), a fachada de um prédio desabou na Avenida Alberto Bins , no Centro Histórico de Porto Alegre. Quatro carros que estavam estacionados no local foram atingidos pela queda, mas ninguém ficou ferido.

Relembre outros casos:

Na manhã de 21 de julho do ano passado, a queda de uma marquise na Rua Annes Dias, no Centro, matou uma mulher de 34 anos . Outra pessoa ficou ferida.

Desabamento matou uma pessoa em julho do ano passado

No dia 27 de dezembro de 2007, a marquise de um prédio na Rua dos Andradas desabou durante a madrugada. Ninguém ficou ferido.

Reprodução / Zero Hora

Uma jovem de 18 anos morreu após ser atingida pela marquise de um prédio em demolição na Avenida João Pessoa no fim da tarde de 1º de dezembro de 2006. A universitária foi soterrada por cerca de 1,5 tonelada de escombros.

No fim da tarde do dia 23 de novembro de 2000, uma marquise de 40 metros se desprendeu da fachada do edifício Montecooper Bussines Center, na Rua Chaves Barcellos. Duas pessoas que estavam sob a estrutura sofreram ferimentos leves.