"Assim nascemos, assim saímos de cena", nome escolhido para a última festa da história do Beco, vai ser, conforme a descrição do evento no Facebook , "a maior e melhor noite de toda nossa história, nosso último porre e ressaca juntos, a inesquecível e épica cena final do Beco203". Os ingressos custam R$ 50 para quem (ainda) tem o Cartão do Beco, R$ 70 com lista no site e R$ 90 na porta. Sobre o som? "Nesta noite nossas pickups NÃO TOCARÃO FUNK e o motivo é simples. Lá em 2004 o Beco foi concebido como uma casa de rock. Foi assim que nascemos, é assim que queremos sair de cena. Espere uma festa de INDIE, ROCK e ELETROROCK, tal qual as nossas primeiras festas".

"O Beco acabou porque não estava mais sendo legal fazermos festas como queríamos. Perdemos a identificação com o que estávamos fazendo. E, antes que a coisa piorasse e tivéssemos que tocar outros gêneros musicais mais avessos ao nosso conceito para poder sobreviver, resolvemos fechar. Foi muito legal os 13 anos em que conseguimos fazer um barulho cultural bem expressivo em Porto Alegre. E queremos ser lembrados por isso. As coisas mudam: conceitos, pessoas, hábitos. Sempre acompanhamos as mudanças, mas agora elas exigem que sacrifiquemos conceitos que não estamos dispostos a abrir mão. A sensação de terminar esta história é um misto de tristeza e orgulho. Sou muito grato a tudo que vivi no Beco de Porto Alegre. Tenho um carinho muito grande por clientes e colaboradores que viraram amigos e vou guardar para sempre estas lembranças. Foi uma festa/show que durou 13 anos. Agora tá na hora de descansar e curtir a ressaca. Quem sabe nascem novas ideias depois disso? Mas agora o foco é só encerrar esta história com o carinho e a atenção que estes 13 anos merecem. Fazendo festa. Vão ser os últimos 15 dias com as festas mais legais que o Beco já criou. Vai ser só para quem gosta de rock, indie, eletrorock e pop. Nada mais. Como era no início e vai ser no fim também."