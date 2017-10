Na última edição da festa secreta da revista J'Adore, o por do sol foi no clima aí de cima

As motivações para esconder o lugar do evento até o último momento são várias: desde criar uma espécie de “zona autônoma temporária” que voe acima dos radares de autoridades (como prega Hakim Bey em seu livro sobre o assunto), até criar algo que provoque reação nas redes.

Para a sexta edição da festa, a J’Adore preparou bancas de chope artesanal e música com Suelen Melo, Gil Tuchtenhagen, Jeff Pires. O endereço do evento, que deve começar no por do sol e varar a madrugada, só será divulgado para quem comprar o ingresso – à venda apenas no site sympla.com.br.