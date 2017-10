Dia desses, a Fresno se reuniu para pensar em uma edição especial do disco mais recente da banda, A Sinfonia de Tudo que Há. Numa dessas, mexendo nas pastas do computador, o vocalista Lucas Silveira acabou achando um arquivo chamado Onde Fica a Estrela – e, pronto, você já conhece o título da nova música da banda, ainda inédita.

A faixa é, na verdade, uma homenagem ao avô do vocalista. Foi composta há mais ou menos um ano, na madrugada em que o familiar do músico morreu:

– Eu realmente não lembrava. Escrevi, gravei e deixei lá. Fuçando nas coisas para as faixas-extra, acabei topando com ela. Dei play e, quando olhei para o lado, já tinha uns dois caras da banda chorando. Lançá-la oficialmente é inevitável – conta Lucas, que gravou um vídeo no canal da banda no YouTube também contando a história.