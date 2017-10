O vazamento que ocorria há dois meses na calçada da Rua Doutor Eduardo Chartier, no bairro Passo D'Areia , em Porto Alegre , foi consertado. Comerciantes haviam postado reclamações no aplicativo Pelas Ruas . Segundo a usuária Aline Anschau dos Santos, a situação estava causando transtornos, como cheiro desagradável, falta de mobilidade e, até mesmo, aparecimento de ratos.

— Quando as pessoas estacionavam o carro, elas acabavam pisando no esgoto ao saírem do veículo. Uma pessoa até caiu aqui — afirmou Aline.