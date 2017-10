Paloma Fleck / Agência RBS

Um bueiro na Rua Marcílio Dias, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, está transbordando água há pelo menos três dias. De acordo com funcionários do Colégio Romano Santa Marta, que fica em frente ao local, não é a primeira vez que problemas como este causam transtornos na chegada e saída dos alunos da escola. O vazamento foi percebido na segunda-feira (16), na volta às aulas após o feriadão de Nossa Senhora de Aparecida e também foi relatado no aplicativo Pelas Ruas.

A água escorre em direção a duas bocas-de-lobo: uma em frente ao Colégio e outra (que está entupida) na esquina da Rua Zero Hora. O bueiro foi isolado com um cavalete improvisado e carros estão fazendo o desvio no local.

Em agosto, o mesmo bueiro já havia sido motivo de reclamação de usuários do aplicativo Pelas Ruas. Na ocasião, a tampa saiu fora do bueiro por causa de um rompimento na rede pluvial.