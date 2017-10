O Pelas Ruas foi à zona norte de Porto Alegre para retratar um problema que completa um ano. Desde outubro do ano passado, uma escola de Educação Infantil no bairro Sarandi sofre com alagamentos em frente ao prédio. O motivo é uma obstrução na rede pluvial. A repórter Marina Pagno e o fotógrafo Robinson Estrásulas passaram pela Rua Ulysses de Alencastro Brandão para mostrar a situação.