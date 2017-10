Comerciantes e moradores da Rua Doutor Eduardo Chartier, no bairro Passo D'Areia, em Porto Alegre, estão tendo de conviver com um vazamento na calçada há pelo menos dois meses. A usuária do aplicativo Pelas Ruas Aline Anschau dos Santos relata que o problema causa transtornos:

— O vazamento fica em frente a um prédio residencial com lojas comerciais embaixo e impede a passagem de pessoas. Quando os clientes saem da minha loja, ao lado esquerdo deparam com o vazamento e ao lado direito tem um buraco de 40 centímetros de profundidade.

— É uma vergonha. Quando as pessoas estacionam o carro, elas acabam pisando no esgoto ao saírem do veículo. Ontem, uma pessoa caiu aqui. Além disso, até rato sai do bueiro — afirma.