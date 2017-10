Pelas Ruas / Reprodução

Um buraco na Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, no bairro Jardim Itu, em Porto Alegre, está preocupando moradores. Em julho, uma usuária do aplicativo Pelas Ruas relatou o problema. Em reportagem de GaúchaZH, a prefeitura afirmou que faria vistoria no local, mas o buraco não foi consertado.

— Passaram-se quatro meses e este buraco está tomando conta do meio-fio. Um morador já caiu no local, é preocupante a proporção do problema — afirma Daiana Spinelli, autora da publicação.

De acordo com Daiana, em razão de o problema estar próximo a uma esquina, moradores preocupam-se com a possibilidade de acidentes. O cavalete, que seria uma forma de sinalização, está totalmente destruído no local.

— Este buraco enorme inviabiliza e torna perigoso o tráfego de pedestres e de cadeirantes. Alguém pode se machucar — relata.

A reportagem enviou um pedido de manifestação para a prefeitura e aguarda retorno.