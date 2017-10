O prédio onde houve a queda de parte da platibanda (mureta para proteger e esconder o telhado) no centro de Porto Alegre seguirá interditado até que o proprietário apresente um laudo de estabilidade estrutural à Secretaria Municipal de Urbanismo (Smurb). A prefeitura precisa da garantia, assinada por um responsável técnico, de que não há risco para retomar a ocupação do local, onde funcionam estabelecimentos comerciais nos dois primeiros andares.

No sábado (28), a queda de parte da estrutura atingiu quatro carros que estavam estacionados em frente ao prédio, que passava por reforma do telhado. Se um laudo afastando risco for apresentado, o prédio poderá voltar a ser utilizado. A obra, porém, seguirá embargada, já que estava irregular.

Procurado por GaúchaZH, o proprietário do prédio, disse que "a determinação da Prefeitura já está sendo atendida de imediato, na forma solicitada, que é a construção (isolamento do prédio) com tapumes, bandejas, etc". Sobre o prejuízo aos donos dos veículos, disse que "está sendo tratado pelo escritório que foi contratado para atender a questão, assim que forem identificados e contatados".