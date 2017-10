Uma reunião entre os servidores de Porto Alegre e o prefeito Nelson Marchezan está marcada para ocorrer na tarde desta segunda-feira (23) para discutir a greve da categoria. Por volta das 14h, o grupo fez uma caminhada pela ruas da Capital até chegar ao Paço Municipal. Agora, os servidores estão concentrados em frente à prefeitura protestando. Essa será a primeira vez que Marchezan se reunirá com representantes do funcionalismo no período da paralisação.