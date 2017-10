Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A prefeitura de Porto Alegre estima recolher até o fim da tarde de sábado (19) galhos e árvores de grande porte que caíram na cidade em razão do temporal. Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb), há 28 arbustos caídos, mas nenhum afeta o trânsito (a maior parte está no Centro, com 11 registros).

Recentemente, O Executivo reativou a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) para tentar acelerar os trabalhos de recuperação após fortes temporais. Conforme o secretário de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, o grupo coordenado pela Defesa Civil atua em situações de calamidade, temporal, chuvas extremas e cheias no Guaíba.

Ramiro ponderou que a chuva de outubro superou em três vezes a média histórica de precipitação na Capital e reconheceu que os trabalhos de recuperação estão "longe do ideal" — há problemas na limpeza do lodo das vias, na retirada de galhos e no recolhimento de lixo acumulado.

— Estamos muito longe do ideal da capacidade plena. Montamos um cronograma de atividades para que o departamento tenha uma programação e não trabalhe sob demanda. Já havíamos recebido um alerta do Centro Integrado de Comando da Cidade, e se estabeleceu uma rotina preventiva, com tentativa de limpeza de bocas de lobo, desobstrução e conservação de redes pluviais — relatou.