O aplicativo Pelas Ruas – plataforma para discutir e compartilhar problemas urbanos de Porto Alegre e Região Metropolitana – está disponível em iOS e Android. A iniciativa, do Grupo RBS, foi lançada em março e possibilita que, com um smartphone em mãos, a população mostre o que pode ser melhorado na cidade e quando os problemas apontados já foram corrigidos.

As postagens dos usuários, além de ficarem registradas em um mapa colaborativo, pautam reportagens em GaúchaZH, Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV.

Requisitos - iOS 9.0 ou superior (compatível com iPhone, iPad e iPod touch) - Android 4.1 ou superior

2) Ao abrir o aplicativo, a tela inicial mostra a marca Pelas Ruas e solicita o login do usuário. Ele é feito a partir do Facebook ou de conta no Google.