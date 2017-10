Chuvarada FOTOS: chuva intensa atinge Porto Alegre Segundo a EPTC, até o momento, existe pontos de alagamento nos cruzamentos da Rua Oscar Pereira com as avenidas Bento Gonçalves e Aparício Borges, das avenidas Teresópolis e Ludolfo Boehl, da Avenida Icaraí com a Rua Campos Velho e da Rua José de Alencar com a Avenida Praia de Belas.