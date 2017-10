Moradores do bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre, estão preocupados com um buraco que se formou na calçada da Rua Anita Garibaldi. Segundo a economista Gabriela Lunardi de Almeida, na semana passada, depois da chuva, o passeio cedeu quando um carro entrava no portão da garagem do prédio vizinho ao seu. Foi necessário o uso de um guincho para retirar o veículo. Após o incidente, o problema se agravou.