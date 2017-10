Um ônibus que levava funcionários da cooperativa Cootravipa se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira feita (16) na Rua Oscar Schneider, nas imediações da travessa Alfredo Costa, no bairro Medianeira, zona sul de Porto Alegre. Os trabalhadores de limpeza urbana seguiam para o Centro.

Ficaram feridos 14 garis que trabalham para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e o motorista do ônibus, que tem placas de Viamão.

O condutor relatou aos policiais da Brigada Militar que o veículo ficou sem freios e só parou ao bater em uma árvore. Um carro que passava ao lado do ônibus no momento do acidente foi atingido pela planta, que caiu.