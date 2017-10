A interpretação sobre a decisão é controversa. O mandado de segurança não autoriza, segundo o presidente do conselho de comunicação do Tribunal de Justiça do Estado, Túlio Martins, que a casa promova jogos de azar mediante apostas em dinheiro. O Ministério Público (MP) deve recorrer da decisão nos próximos dias.

O local foi aberto em 19 de outubro , mas vinha funcionando em caráter de "demonstração" dos jogos, sem apostas. A assessoria da Winfil disse que a direção da casa de entretenimento avaliou a repercussão entre os clientes como positiva e pretende manter a operação com cédulas, mesmo com a polêmica que cerca o assunto.

A Winfil abriu as portas com base em acórdãos da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais que vêm absolvendo quem é processado por exploração de jogos de azar no Rio Grande do Sul.