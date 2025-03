Reprovação do governo Lula no mercado oscila de 90% para 88%, diz pesquisa

Governo Lula é considerado negativo para 88% dos entrevistados do mercado financeiro, segundo pesquisa.

A avaliação do governo Lula pelo mercado financeiro foi considerada negativa por 88% dos ouvidos em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (19). O resultado do levantamento anterior, em dezembro, mostrava insatisfação ainda maior, correspondente a 90%.

Os 106 entrevistados atuam em fundos de investimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro . A coleta de dados foi realizada por meio de questionários online entre 12 e 17 de março. Participaram gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão.

A avaliação positiva do governo Lula passou de 3% para 4%, entre dezembro e março, enquanto a percepção de que a administração é regular foi de 7% para 8% no mesmo intervalo, segundo o levantamento.

Popularidade de Haddad

A mesma pesquisa apurou a avaliação do trabalho de Fernando Haddad. Para 58% dos entrevistados, a atuação do ministro da Fazenda é ruim — alta de 34% com relação a dezembro, quando o índice era de 24%.