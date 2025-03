Avião de Lula arremete após tentativa de pouso em Sorocaba (SP)

Avião precisou fazer procedimento de segurança devido ao vento forte na hora do pouso. Ten Enilton / FAB/Divulgação

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou arremeter após uma tentativa de pouso na tarde desta terça-feira (18) no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo. A aeronave conseguiu pousar em segurança na segunda tentativa.

Além de Lula, estavam na aeronave os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

O procedimento é considerado normal e seguro na aviação. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20min, devido ao vento forte. Após a aeronave dar a volta, a segunda tentativa de pouso foi bem sucedida, cerca de 10 minutos depois, conforme o portal g1.

O presidente foi a Sorocaba para visitar a fábrica da Toyota e acompanhar os trabalhos de expansão da fábrica automotiva, com investimento previsto de R$ 11,5 bilhões até 2030.

Falha no México

Esse não é o primeiro episódio que Lula tem problemas durante voos. Em outubro do ano passado, o presidente decolou do México rumo ao Brasil, mas foi identificado um problema no avião logo após a partida. Diante disso, a aeronave presidencial teve que ficar sobrevoando o espaço aéreo mexicano por cerca de cinco horas, como forma de gastar combustível para fazer um pouso em segurança.

Após o retorno à capital mexicana, Lula decolou do país no avião reserva da presidência do aeroporto Felipe Angeles



Depois do episódio, o petista disse que pretende comprar "alguns aviões" para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais pelo país.