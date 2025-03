Por 9 a 1, STF mantém Moraes e Dino em julgamento de denúncia do golpe; Zanin permanece por unanimidade

Análise dos recursos no STF ocorreu em plenário virtual.

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu a análise dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos generais Walter Braga Netto e Mário Fernandes que queriam excluir os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.

A análise começou na quarta-feira (19), no plenário virtual, e terminou na noite desta quinta-feira (20).

Votaram para manter os ministros no julgamento o presidente da Corte e relator, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin, Cármen Lúcia e Nunes Marques — os ministros envolvidos nos pedidos não votaram nas análises dos próprios impedimentos. André Mendonça divergiu do voto do relator.