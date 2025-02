Leite convoca aliados para alinhamento político antes da votação do piso do magistério e de missão à Europa

Leite vai reunir aliados para alinhar posicionamento para primeira votação na Assembleia Legislativa. Celso Bender / ALRS / Divulgação

O ano legislativo começará, de fato, na próxima terça-feira (18) com a primeira votação polêmica na Assembleia Legislativa: o reajuste dos salários dos professores estaduais. Na noite anterior à votação, os deputados estaduais aliados do Palácio Piratini terão uma reunião de alinhamento do ano legislativo sob a batuta do governador Eduardo Leite.

O encontro com os deputados da base está marcado para segunda-feira (17), às 19h, no Palácio Piratini. No dia seguinte, Leite embarca para uma missão governamental na Suécia e na Holanda – onde o tema das agendas será a proteção contra cheias.

Na terça-feira (18), a Assembleia Legislativa votará o projeto do governo do Estado de reajuste dos salários dos professores estaduais. A proposta replica no Estado o índice de reajuste definido nacionalmente.

Se for aprovado, o reajuste será pago ainda na folha de fevereiro, retroativamente a janeiro. Com a correção, o piso salarial para 40 horas semanais de trabalho subirá para R$ 4.867,77 – cerca de R$ 300 a mais.

O principal ponto de discórdia entre governo e oposição diz respeito à forma de utilização da chamada parcela autônoma de irredutibilidade – valores que integram os salários de parte dos professores e foram separados em 2021 do restante do vencimento.

O governo, no projeto que enviou à Assembleia Legislativa, repete o formato de reajuste dos anos anteriores: o aumento é aplicado aos salários dos professores somente depois de a parcela autônoma de irredutibilidade ser zerada. Assim, para os professores que ainda têm parte do salário composto pela parcela autônoma de irredutibilidade, o aumento real é menor do que o aumento previsto na lei.

