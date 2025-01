Reajuste de 6,27% para professores deve ser pago na folha de fevereiro ou março, retroativo a janeiro

Com a correção, piso para 40 horas semanais de trabalho subirá para R$ 4.867,77. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Assim que a Assembleia voltar do recesso, o governo estadual vai protocolar o projeto que corrige os salários dos professores, cujo plano de carreira tem o piso salarial como ponto de partida. O reajuste do piso, determinado pelo governo federal com base nos investimentos no Fundeb, será de 6,27%.

Com essa correção, o piso para 40 horas semanais de trabalho subirá para R$ 4.867,77. O impacto estimado é de R$ 437 milhões por ano.

O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, disse à coluna que o projeto será encaminhado em regime de urgência, para que a Assembleia vote de forma célere.

Dependendo do dia em que for aprovado, o reajuste será pago na folha de fevereiro. Em caso de atraso, ficará para a de março, com pagamento das diferenças a contar de 1º de janeiro.