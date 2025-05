Vou morrer e não vou ver tudo!

Por Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation e MBA, MIT Sloan School of Manangemnt

A frase usada no título deste texto era marca registrada do Julio, um amigo com quem convivi muito lá pelos idos das décadas de 80 e 90. Como bons gaúchos, fazíamos churrascos com frequência na casa dele. O Julio é um churrasqueiro de mão cheia. Ele essa frase sempre que via algo diferente, novo, inusitado. Fico imaginando o que anda dizendo o Julio hoje em dia, com a velocidade das mudanças que temos vivido: a infinidade de conteúdo das redes sociais; a revolução da Inteligência Artificial; a polarização política no mundo; a variedade das identidades de gênero — e por aí vai. Tudo muda muito rápido. É quase impossível acompanhar e, por isso, mais do que nunca, faço minhas as palavras do Julio.

Lembro de um fato que presenciei há algumas semanas em Nova Iorque. Eram aproximadamente nove horas da noite, e eu cruzava a pé o Madison Square Park, que fica ao sul de Manhattan. Gosto de caminhar por Nova Iorque à noite — é bastante seguro. O grande perigo é ser atropelado por uma bicicleta elétrica de delivery. Tem que estar sempre atento! Mas, isso é assunto pra outro texto.

Voltando ao ocorrido no Madison Square Park, avistei, ao longe, um grupo de mais ou menos 150 jovens dançando freneticamente. Parecia um bloco de carnaval, pois eles dançavam e iam se deslocando ao mesmo tempo. Até aí, nada demais, certo? A questão é que não se escutava música nenhuma. Zero. Quanfo me aproximei, levei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Percebi que todos usavam headphones. Sim, eram headphones padronizados, pois emanavam uma luzinha roxa.

Ou seja, eles curtiam e dançavam com a música que somente eles escutavam. Era como se estivessem num plano diferente, num outro planeta. Enquanto isso, os reles mortais — como eu — e outros passantes, abismados com a cena, registrávamos tudo em nossos celulares.

Intrigado, cheguei ao hotel e fui pesquisar o tema. Trata-se das Silent Disco — um tipo de festa onde os participantes usam headphones para ouvir música transmitida por DJs ao vivo. As festas podem ocorrer em locais públicos ou privados por toda a cidade de Nova Iorque. E mais: é possível encontrar festas com três DJs tocando simultaneamente diferentes estilos musicais. Nesse caso, os participantes escolhem qual canal ouvir por meio dos fones de ouvido com LEDs coloridos, que indicam o canal selecionado. Portanto, através da cor da luzinha do headphone, é possível saber se aquela garota (ou aquele garoto) está na “mesma festa” que você.