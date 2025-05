"Um dos mais importantes humanistas de nossa época", diz nota do governo brasileiro sobre Mujica

Em meio a missão à China do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , o Itamaraty divulgou uma nota oficial do governo brasileiro lamentando a morte do ex-líder uruguaio José "Pepe" Mujica .

"Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do Mercosul, da UNASUL e da Celac, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas."