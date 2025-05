Bancada feminina da Câmara de Caxias lança campanha contra o feminicídio; veja destaques da política

Parlamentares utilizaram camiseta com a inscrição "feminicídio zero" na sessão desta terça-feira (13). Guilherme de Paula / Divulgação

A Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara de Vereadores de Caxias, composta pela bancada feminina da Casa, lançou nesta terça-feira (13) a campanha "Pela Vida das Mulheres", de combate ao feminicídio. A iniciativa foi idealizada a partir do assassinato de 10 mulheres gaúchas no feriadão de Páscoa e Tiradentes.

A campanha começou com o lançamento de um vídeo protagonizado pelas sete vereadoras e deve ter outras ações ao longo de pouco mais de 30 dias. No dia 20, por exemplo, está prevista uma ação nas ruas, chamada de "Parada contra a violência".

Para marcar o lançamento da campanha, todas as vereadoras utilizaram uma camiseta com a inscrição "feminicídio zero".

Transparência

Vereadores aprovaram nesta terça-feira (13) uma emenda ao projeto do Executivo que altera o nome do banco que irá conceder um financiamento de até US$ 40 milhões para a transformação digital da administração municipal de Caxias. A alteração foi proposta por Claudio Libardi (PCdoB) e determina a publicação de relatórios trimestrais sobre o uso dos recursos.

A obtenção do empréstimo foi autorizada em dezembro do ano passado, mas legislação original identifica a instituição responsável pelo empréstimo como Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Por questões contratuais, o nome previsto em lei precisa ser Corporação Andina de Fomento (CAF). A mudança na denominação também foi aprovada.

Barreiras

A deputada federal Denise Pessôa (PT) protocolou projeto de lei proibindo a oferta e contratação de crédito consignado a idosos por canais digitais ou chamadas telefônicas.

A operação somente seria permitida com ferramentas de autenticação que comprovem a aprovação por parte do cliente. São medidas como reconhecimento facial ou biometria. O texto também prevê ações adicionais, como geolocalização e dupla autenticação.