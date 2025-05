Por que bolsa bate recorde e dólar cai ao menor valor em sete meses em cenário desafiador

Marca anterior era de 28 de agosto de 2024. AlfRibeiro / stock.adobe.com

Foi uma terça-feira (13) entusiasmada no mercado financeiro. A bolsa brasileira (B3) alcançou novo recorde histórico: seu principal índice, o Ibovespa, teve alta de 1,79% aos 139.007 pontos. Superou a marca anterior de 137.343 pontos, de 28 de agosto de 2024. O câmbio também teve sessão positiva: o dólar fechou em queda de 1,34%, para R$ 5,609, menor nível desde 14 de outubro de 2024, sete meses atrás.

Um desempenho tão positivo em cenário tão desafiador não tem apenas um motivo, foi resultado de ao menos cinco fatores. Um, reforçado nesta terça-feira pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), é a percepção do mercado de que o ciclo de aperto de juro deve se encerrar no patamar atual, 14,75%.

Uma pausa, conforme o diretor de pesquisa econômica do Banco Pine, Cristiano Oliveira, tem potencial de impulsionar a bolsa de valores. Não só pela perspectiva futura de que a renda fixa não "engula" todas as aplicações, mas também por alimentar a perspectiva de melhora da economia brasileira para o futuro.

O economista ainda chama a atenção para o fato de que o Brasil pode se beneficiar da política tarifária de Donald Trump. Os preços das commodities (matérias-primas), das quais o país é grande produtor, voltaram a se valorizaram depois do acordo entre Estados Unidos e China, o que também traz impacto positivo para a bolsa e para o real.

— Teve aquele pico de aumento da percepção de risco global que agora está diminuindo. É o que acaba trazendo maior atratividade aos mercados emergentes. O fluxo para B3, do primeiro dia útil do ano até sexta-feira passada, está positivo em US$ 2,2 bilhões, respeitável para o padrão brasileiro — afirma Oliveira.

Mesmo em cenário marcado por incertezas domésticas, com inflação resistente e maior taxa de juro em 19 anos, a reversão do pessimismo de 2024 favorece os ativos brasileiros, diz o estrategista-chefe da GCB Investimentos, Lucas Constantino

— O início de 2025 trouxe um alívio importante. O câmbio, também influenciado pelo elevado diferencial de juro, recua para a faixa de R$ 5,60. Ao mesmo tempo, as taxas futuras de juro passaram a ceder, refletindo a melhora do sentimento do mercado e um ambiente de maior apetite ao risco.

Meio cheio e meio vazio

Para o economista e estrategista-chefe da corretora Monte Bravo, Alexandre Mathias, é possível analisar o recorde da bolsa sob duas perspectivas. A positiva é uma recuperação de cerca de 17% desde 3 de janeiro de 2025, quando o Ibovespa havia alcançado 118.532 pontos. O negativo é que o índice permanece praticamente estável nos últimos quatro anos, pouco acima da marca de 131 mil pontos registrada em junho de 2021.

*Colaborou João Pedro Cecchini