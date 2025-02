Alteração da Lei da Ficha Limpa pode não beneficiar Bolsonaro

O tema foi debatido pela Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (5). Marco Aurélio Mello , ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu entrevista ao Gaúcha Atualidade. O assunto também foi tema do programa Timeline, que ouviu Bibo Nunes, responsável pelo projeto, e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

— Tem cerca de 10 outras situações (previstas em lei) em que não há condenação no campo penal, no processo-crime, e aí surge a inelegibilidade (como pena) — explicou.

O que diz Bibo Nunes

— O eleitor é que vai dizer se ele vai poder se eleger de novo ou não. Quem julga é o eleitor. Oito anos tira do mercado, das eleições, quem tem condições de vencer a eleição ali adiante. É justo deixar o Bolsonaro oito anos inelegível porque ele fez um pronunciamento a respeito da eleição para embaixadores que não votam no Brasil, não têm influência alguma? — expressou, sem citar que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), TV pública do país, foi utilizada para transmitir a fala do então presidente.