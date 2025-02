Bolsonaro tenta mudar Lei da Ficha Limpa para concorrer em 2026

Condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta avançar no Congresso com um projeto que altera a Lei da Ficha Limpa , permitindo que ele concorra nas eleições de 2026.

De autoria do deputado Bibo Nunes (PL-RS), o texto foi apresentado em julho de 2023, poucos dias após a decisão contra Bolsonaro ser proferida pela Justiça. Com participação do ex-presidente, a articulação em torno do texto ganha força no retorno do recesso.