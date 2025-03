Wall Street despenca com turbulências comerciais

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em forte queda nesta quinta-feira (13), pressionada pelos novos acontecimentos na guerra comercial lançada pelo governo do presidente republicano Donald Trump e em meio a preocupações sobre o impacto dessas medidas no crescimento americano.

Nesta quinta-feira, ameaçou a França e a União Europeia (UE) com tarifas de 200% sobre seu champanhe, vinho e outras bebidas alcoólicas se o bloco não abandonar as tarifas de 50% anunciadas sobre o uísque americano.

O mercado dos Estados Unidos navega às cegas há várias semanas, com idas e vindas sobre as tarifas alfandegárias. "O problema é que não sabemos exatamente até onde isso vai", declarou Stovall.

No mercado de títulos públicos, o rendimento dos papéis da dívida americana com vencimento em dez anos caiu para 4,27%, em comparação com 4,31% no fechamento de ontem.