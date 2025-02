Bolsonaro tenta, de novo, mudar regras do jogo em benefício próprio

Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Gaúcha que era o "plano A, plano B e plano C" para ser candidato à presidência.

Se na investigação de tentativa de golpe o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que buscava soluções dentro das quatro linhas para permanecer no poder, imagino que dirá o mesmo ao justificar a tentativa de mudar a lei da ficha limpa.

O objetivo da proposta é somente um: permitir que Jair Bolsonaro dispute a eleição de 2026. Ele mesmo disse em entrevista à Rádio Gaúcha em dezembro passado que era o plano A, plano B e plano C para ser candidato à presidência no ano que vem.

Conversamos nesta quarta-feira (5) no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. Ele afirmou que a lei não mudaria de forma retroativa. Seria necessário analisar o caso específico.