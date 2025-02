Com os novos presidentes da Câmara e do Senado, Lula diz que eles "não terão problema na relação" com o Planalto

Motta, Lula e Alcolumbre em encontro no Palácio do Planalto. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foram recebidos pelo chefe do Executivo federal no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a relação de parceria que mantém com ambos e garantiu que o Congresso não terá "problema na relação com o Planalto".

— Sou amigo dos dois. Tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm. Quero dizer para eles que eles não terão problema na relação com o Poder Executivo — assegura.

Hugo Motta pautou seu discurso sobre a harmonia e a necessidade de uma boa relação entre os poderes:

A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa, que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva HUGO MOTTA (REPUBLICANOS-PB) Presidente da Câmara dos Deputados

Alcolumbre reforçou o compromisso do Congresso com iniciativas úteis à vida dos brasileiros, com um "espírito colaborativo":

O Poder Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo, e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas, das minhas colegas senadoras do Congresso Nacional DAVI ALCOLUMBRE (UNIÃO BRASIL-AP) Presidente do Senado

Lula aproveitou para reforçar a necessidade de se fazer um trabalho suprapartidário pelo país:

O que é prioritário são os interesses do povo brasileiro. Eu quero terminar dizendo pra vocês. Essa fotografia aqui é uma fotografia que o povo brasileiro pode cobrar de vocês, pode cobrar de mim, porque está nas nossas mãos o tipo de Brasil que a gente quer entregar ao terminar esse biênio LULA (PT) Presidente da República

A eleição que definiu os nomes de Motta e Alcolumbre ocorreu no último sábado. Eles assumiram no lugar do deputado Arthur Lira (PP-AL) e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que voltam a atuar nas bancadas.

Veja os pronuciamentos após o encontro