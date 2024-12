STF forma maioria para condenar Roberto Jefferson a nove anos de prisão

Em 2022, Roberto Jefferson resistiu à prisão com violência.

Na quinta-feira (12), a corte havia formado maioria para condenar o ex-deputado, com divergências na definição da pena.

De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-parlamentar incentivou a população a invadir o Senado, a fazer agressões físicas contra senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e a explodir o prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações foram feitas em entrevistas e vídeos publicados nas redes sociais, em 2021.