Pacheco confirma intenção de votar corte de gastos na próxima semana

Chefe do Congresso deu as declarações em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou a disposição de votar até a próxima sexta-feira (20) — antes do recesso parlamentar — o pacote de corte de gastos proposto pelo Poder Executivo.

Quais são os projetos?

O projeto de lei ordinária, o PL 4.614/2024, foi proposto pelo líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE). Essa matéria tramita em regime de urgência no Plenário da Câmara. O texto submete a correção do salário mínimo às regras do novo arcabouço fiscal (Lei Complementar 200, de 2023). Com isso, o salário mínimo continuaria a ter um ganho acima da inflação, mas limitado a um intervalo entre 0,6% e 2,5%.