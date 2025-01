Lula passa por novos exames de imagem e tem "melhora progressiva" após cirurgia, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez novos exames de imagem na manhã desta terça-feira (31), no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para avaliar a situação da cabeça três semanas após as duas cirurgias realizadas em dezembro.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo portal g1, os resultados do exame apontaram uma melhora no quadro do hematoma.