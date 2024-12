Em discussão Notícia

Câmara aprova urgência de projeto que obriga instalação de detectores de metais em escolas e creches

Proposta será votada diretamente no plenário da Casa e prevê ainda a presença de cercas elétricas nas instituições de ensino, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

