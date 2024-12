Emendas ameaçam avanço do pacote de corte de gastos na Câmara

Governo avalia que é possível votar pelo menos dois projetos ainda neste mês, mesmo com desidratação. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter as exigências para a liberação das emendas parlamentares e a falta de pagamento de recursos que interessa os congressistas, ameaça a votação do pacote de corte de gastos na Câmara, aumentando o risco das medidas não serem aprovadas neste ano.

Na semana passada, os deputados aprovaram a urgência de dois projetos do pacote, acelerando a tramitação na Câmara. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no entanto, ainda não se comprometeram com o conteúdo do pacote. Ainda não há uma decisão sobre quando as medidas de contenção de gastos serão pautadas.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacote, que inclui mudanças no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e nos supersalários, ainda está parada. Até mesmo no PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há resistência em aprovar as medidas.

O ministro Flávio Dino liberou o pagamento de emendas parlamentares que estavam travadas desde agosto, mas colocou algumas exigências com as quais o Congresso não concordou.