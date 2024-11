O líder chinês, Xi Jinping, chegou na manhã desta quarta-feira (20) ao Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal, para uma visita oficial. Ele foi recepcionado pelo presidente Lula (PT) e pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Além da tradicional cerimônia de chegada para chefes de Estado, Xi participará de uma reunião bilateral com Lula e outra ampliada, envolvendo sua delegação. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.