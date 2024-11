O deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL) deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira (5). Ele irá depor no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de 2023. As informações são do portal O Globo.